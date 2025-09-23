Τρεις μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, δίνει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της επιχείρησης, με επίκεντρο τη χρήση των υπερσύγχρονων βομβών βαρέως τύπου.

Στο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό καταγράφονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit να απογειώνονται από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General David Allvin (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι αεροσκάφη, τα οποία, μετά από πολύωρη πτήση χιλιάδων χιλιομέτρων, έφτασαν στον εναέριο χώρο του Ιράν. Εκεί, χρησιμοποίησαν τις εξαιρετικά ισχυρές διατρητικές βόμβες GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), σχεδιασμένες για στόχους υψηλής ασφάλειας σε μεγάλο βάθος, πλήττοντας κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε με την ασφαλή επιστροφή των πληρωμάτων σε αμερικανικό έδαφος, χωρίς καμία απώλεια ή εμπλοκή.