Σειρήνες συναγερμού θα ακουστούν την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στρατιωτικής άσκησης ΤΑΜΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2025”.

Όπως ανακοινώθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.–Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας. Η διαδικασία αυτή αφορά ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων αρχών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των σειρήνων

Το πρόγραμμα της δοκιμαστικής ενεργοποίησης διαμορφώνεται ως εξής:

11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) σε όλη την Επικράτεια.

11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) σε όλη την Επικράτεια.

11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) σε όλη την Επικράτεια.

11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) σε όλη την Επικράτεια.

12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).

12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).

12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

Επιπλέον, παράλληλα με τη λειτουργία των σειρήνων, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών με σύντομους και συνεχόμενους ήχους διάρκειας τριών λεπτών, σε ταχύ ρυθμό.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διευκρινίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι η ΤΑΜΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ” αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια διακλαδική άσκηση που σχεδιάζεται και εκτελείται από το ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, φορέων Πολιτικής Προστασίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.