Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στην έναρξη των σημερινών συναλλαγών, με τις εταιρείες αιολικής ενέργειας να πρωταγωνιστούν, χάρη στην ισχυρή άνοδο της Orsted.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,3%, φτάνοντας τις 555,1 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας. Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν επίσης το ισπανικό και το βρετανικό χρηματιστήριο, με άνοδο περίπου 0,3%.

Η μετοχή της Orsted κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 9,4%, έπειτα από ευνοϊκή απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου για έργο της δανέζικης εταιρείας στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.