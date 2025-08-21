Με το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήδη πίσω μας, ήρθε η ώρα να δούμε τις μετοχές που ξεχώρισαν στον δείκτη S&P 500. Τέσσερις μετοχές κατέγραψαν κέρδη κοντά στο 80%, με την πρώτη να υπερβαίνει κατά πολύ την απόδοση του υπόλοιπου δείκτη.

Palantir: Η τεχνητή νοημοσύνη σπρώχνει την μετοχή

Η μετοχή της Palantir έχει εκτοξευθεί σχεδόν 93% από την αρχή του 2025. Η τεχνολογική εταιρεία, που ήταν ήδη μεγάλος νικητής του 2024, συνεχίζει να επωφελείται από το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης και την αυξανόμενη χρήση του λογισμικού της. Παραμένει αβέβαιο αν η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί ή αν η υψηλή αποτίμηση θα φρενάρει την ανάπτυξή της.

GE Vernova: Το spin-off που σκαρφάλωσε στις κορυφές

Η GE Vernova, αποτέλεσμα του διαχωρισμού της General Electric σε τρεις ανεξάρτητες εταιρείες (GE Vernova, GE Aerospace και GE Healthcare), αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του deal. Από το IPO της τον Μάρτιο του 2024, η μετοχή ανεβαίνει σταθερά, επωφελούμενη από τη μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας, κυρίως για την κατασκευή data centers. Από τον Ιανουάριο του 2025, η άνοδος της μετοχής φτάνει σχεδόν το 78%, καθιστώντας τη μια από τις πιο δυναμικές στο S&P 500.

Seagate: Αποθήκευση που απογειώνεται

Η Seagate καταγράφει άνοδο 77% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ξεχωρίζοντας ως μία από τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές του δείκτη. Ο κατασκευαστής λύσεων αποθήκευσης εκμεταλλεύεται τη στρατηγική του θέση στην αγορά των data centers, με έμφαση στους δίσκους HAMR, που προσφέρουν υψηλή χωρητικότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του.

Newmont: Το χρυσό που προσελκύει επενδυτές

Η Newmont, κορυφαίος παγκόσμιος χρυσοπαραγωγός, ακολουθεί διαφορετική πορεία από τις τεχνολογικές μετοχές, με άνοδο 83% από τον Ιανουάριο του 2025. Η μεγάλη ζήτηση για χρυσό και τα τριμηνιαία αποτελέσματα που συνεχώς ξεπερνούν τις προσδοκίες ενισχύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Παραμένει ανοιχτό αν αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από το marketscreener