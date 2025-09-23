Η BYD καταγράφει μεγάλη άνοδο μερίδιου αγοράς στην Ισπανία το 2025, χάρη σε επιθετικές τιμές και άμεση διαθεσιμότητα των αυτοκινήτων της. Το μοντέλο Seal U DM-I plug-in hybrid ξεχωρίζει ως μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ μετά επιδοτήσεων και ανταγωνιστικών εκπτώσεων, καθιστώντας το ελκυστικό σε αγοραστές που ψάχνουν PHEV λύση με χαμηλό κόστος.

Το δίκτυο εκπροσώπησης της BYD στην Ισπανία έχει επεκταθεί σημαντικά — από περίπου 25 σε ~100 σημεία μόλις μέσα σε ένα χρόνο — γεγονός που ενισχύει την ικανότητα της εταιρείας να προσεγγίσει ευρύτερο κοινό. Η επέκταση αυτή συνοδεύεται από εκστρατείες προώθησης και προσφορές, οι οποίες βοηθούν στο να ξεπερνιούνται οι παραδοσιακές αντιστάσεις απέναντι στα κινεζικά μοντέλα.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης — τιμή, διαθεσιμότητα, δίκτυο — αποτελεί μεγάλο ζήτημα για τις ευρωπαϊκές μάρκες, που συχνά αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος παραγωγής και λιγότερη ευελιξία τιμολόγησης. Η BYD σχεδιάζει επίσης να παράγει EVs στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να μειώσει κόστη μεταφοράς και εισαγωγών.