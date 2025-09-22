Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να παρατείνει κατά ένα έτος την τελευταία συνθήκη ελέγχου των όπλων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, η οποία περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων που διαθέτει κάθε πλευρά, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πράξει το ίδιο.

Η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START), η οποία θέτει ανώτατο όριο στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και στην ανάπτυξη πυραύλων και βομβαρδιστικών αεροσκαφών που βασίζονται σε ξηρά και υποβρύχια για τη μεταφορά τους, πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Πούτιν δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να την παρατείνει κατά ένα έτος, προς όφελος της παγκόσμιας μη διάδοσης και για να συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου με την Ουάσιγκτον σχετικά με τη συνθήκη που θα την διαδεχθεί.

Πηγή: Reuters