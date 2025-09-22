Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εξέφρασε την ετοιμότητά του να επαναλάβει τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να ζητά από την Πιονγκγιάνγκ να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Η δήλωση αυτή μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με το KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν τόνισε πως «εάν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους περί αποπυρηνικοποίησης και, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, εκφράσουν πραγματική επιθυμία για ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να καθίσουμε ενώπιος ενωπίω» με την αμερικανική ηγεσία. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Προσωπικά, έχω όμορφες αναμνήσεις από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ».

Η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει έξι πυρηνικές δοκιμές από το 2006 έως το 2017 και συνεχίζει να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, παρά τις σκληρές διεθνείς κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί. Η Πιονγκγιάνγκ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος εξυπηρετεί αμυντικές ανάγκες, επικαλούμενη απειλές από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, όπως η Νότια Κορέα. Τον Ιανουάριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε διαμηνύσει πως το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον».

Το ιστορικό των συναντήσεων Κιμ – Τραμπ

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναπτύξει πρωτοφανείς επαφές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχει εκφράσει προθυμία να επαναλάβει τις συναντήσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «έναν έξυπνο άνθρωπο».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής της Σιγκαπούρης τον Ιούνιο του 2018, ενώ ακολούθησαν συναντήσεις στο Ανόι του Βιετνάμ τον Φεβρουάριο του 2019 και στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας τον Ιούνιο του 2019.