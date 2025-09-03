Μια ασυνήθιστη στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες μετά τη συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Αμέσως μετά την αποχώρηση των δύο ηγετών, το προσωπικό του Κιμ μπήκε στον χώρο και καθάρισε σχολαστικά όλα τα σημεία που είχε αγγίξει ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, όπως το κάθισμα και το τραπέζι, ενώ απομάκρυνε και το ποτήρι του.

Ο λόγος της καθαριότητας σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν η εξαφάνιση κάθε ίχνους DNA του Κιμ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει έναν εργαζόμενο να γυαλίζει το κάθισμα που βρίσκονταν ο Κιμ, ενώ φρόντισε να καθαρίσει τόσο τα ξύλινα μπράτσα της καρέκλας, όπως και το τραπεζάκι δίπλα της. Άλλη εργαζόμενη απομάκρυνε το ποτήρι του, που ήταν σε δίσκο.

North Korean leader Kim Jong Un’s aides meticulously sanitize his presence after he leaves a room. They wipe down the chairs he sits and remove everything he touches to, reportedly, prevent foreign intelligence from collecting his DNA or biological traces. Video source: @runews pic.twitter.com/5X4LEZYKXM — Tawqeer Hussain (@tawqeerhussain) September 3, 2025

«Μετά τις διαπραγματεύσεις, το προσωπικό που συνόδευε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατέστρεψε προσεκτικά όλα τα ίχνη της παρουσίας του Κιμ», ανέφερε στο κανάλι του ο Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γιουνασέφ και πρόσθεσε: «Πήραν το ποτήρι από το οποίο ήπιε, σκούπισαν το ύφασμα της καρέκλας και όλα τα σημεία των επίπλων που άγγιξε». Πάντως, Πούτιν και Κιμ έφυγαν από το γραφείο εμφανώς ικανοποιημένοι και πήγαν να πιουν τσάι.

«Το επίσημο μέρος της συνάντησης τελείωσε, ο Πούτιν και ο Κιμ έφυγαν από το γραφείο πολύ ικανοποιημένοι και πήγαν να πιουν τσάι σε μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα».

Δεν είναι σαφές εάν ο Κιμ διέταξε την απολύμανση λόγω φόβων για τις μυστικές υπηρεσίες του Πούτιν ή τους Κινέζους, αλλά δεν είναι ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που ανησυχεί για την προστασία του DNA του.

Πηγή: Daily Mail