33 oC
Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εντυπωσιακή άφιξη στο Πεκίνο με το θωρακισμένο τρένο που κληρονόμησε από τον πατέρα του

Το βαριά θωρακισμένο τρένο του Κιμ, το οποίο χρησιμοποίησε για τελευταία φορά το 2023 για μια συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με πληροφορίες ταξιδεύει με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 60 χλμ/ώρα

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εντυπωσιακή άφιξη στο Πεκίνο με το θωρακισμένο τρένο που κληρονόμησε από τον πατέρα του
TANEA Newsroom 02/09/2025, 17:34
Στην τελευταία του προσπάθεια να βρεθεί μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών που αντιτίθενται στις ΗΠΑ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ταξίδεψε την Τρίτη στην Κίνα με το χαρακτηριστικό πράσινο θωρακισμένο τρένο του, ένα παλιό σύμβολο της δυναστείας της οικογένειάς του, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενα ταξίδια στο εξωτερικό για να ξεφύγει από τη διπλωματική απομόνωση, σύμφωνα με το Associated Press.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δημοσίευσαν μια φωτογραφία του Κιμ να χαμογελάει ευρέως ενώ συνομιλεί με τον υπουργό Εξωτερικών του, Τσο Σον Χουί, σε μια από τις πολυτελείς αίθουσες συσκέψεων του τρένου, επιπλωμένη με γραφεία, δερμάτινες καρέκλες και φανταχτερές κουρτίνες.

Μια άλλη φωτογραφία τον δείχνει να καπνίζει ένα τσιγάρο έξω από ένα βαγόνι με χρυσή κρατική σφραγίδα, που θύμιζε το διάλειμμα για κάπνισμα που έκανε στο τρένο προς το Βιετνάμ το 2019 για μια σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αν και αυτή τη φορά η αδελφή του δεν ήταν εκεί για να του κρατήσει ένα κρυστάλλινο τασάκι.

