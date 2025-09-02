Κιμ Γιονγκ Ουν: Εντυπωσιακή άφιξη στο Πεκίνο με το θωρακισμένο τρένο που κληρονόμησε από τον πατέρα του

Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής ματιά στο ιδιωτικό τρένο του Κιμ, ένα κληροδότημα από τους προηγούμενους ηγέτες της Βόρειας Κορέας, καθώς και σε άλλους τρόπους που το χρησιμοποιεί για να ταξιδεύει:

Το τρένο του Κιμ του επιτρέπει να συναντά με ασφάλεια τους ηγέτες

Το βαριά θωρακισμένο τρένο του Κιμ, το οποίο χρησιμοποίησε για τελευταία φορά το 2023 για μια συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με πληροφορίες ταξιδεύει με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 60 χλμ/ώρα, καθιστώντας το ταξίδι του στο Πεκίνο μια διαδρομή που διαρκεί μια ολόκληρη μέρα.

Ο Κιμ είναι ένας από τους 26 ξένους ηγέτες που προσκλήθηκαν από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην τεράστια στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη, με την οποία γιορτάζεται η 80ή επέτειος από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον αγώνα της Κίνας ενάντια στις επιθετικές ενέργειες της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ο Κιμ πιθανότατα θα σταθεί δίπλα στον Σι και τον Πούτιν στο βήμα της πλατείας Τιενανμέν, δημιουργώντας μια συμβολική εικόνα της αλληλεγγύης των χωρών, γεγονός που θα επιτρέψει στον Κιμ να αλληλεπιδράσει με άλλους ηγέτες του κόσμου, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει περαιτέρω τη διπλωματική του βάση.

Το τρένο είναι κληρονομιά του πατέρα του που σιχαινόταν τα αεροπλάνα

Το τρένο αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μέσο μεταφοράς του πατέρα του Κιμ, Κιμ Τζονγκ-ιλ, ο οποίος ήταν γνωστός για την αποστροφή του προς τις πτήσεις και πραγματοποίησε περίπου δώδεκα ταξίδια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της 17χρονης διακυβέρνησής του, σχεδόν όλα στην Κίνα και όλα με τρένο. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ταξίδευε με τρένο όταν πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2011.

Σε μια αναφορά του 2002, ο Ρώσος αξιωματούχος Κωνσταντίν Πουλικόφσκι διηγήθηκε, ότι συνόδευσε τον Κιμ Τζονγκ-ιλ σε ένα ταξίδι τριών εβδομάδων στη Μόσχα. Το τρένο μετέφερε κιβώτια με ακριβά γαλλικά κρασιά και οι επιβάτες μπορούσαν να απολαύσουν φρέσκο αστακό και ψητό χοιρινό, είπε.

Τα ταξίδια με τρένο ήταν επίσης μέρος της έντονης εστίασης στην ασφάλεια. Ο Κιμ Τζονγκ-ιλ διέθετε αρκετά τρένα με αίθουσες υποδοχής, αίθουσες συνεδριάσεων, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και τηλεοράσεις. Για να προστατευθεί από πιθανές επιθέσεις, το τρένο του ταξίδευε σύμφωνα με πληροφορίες μαζί με άλλα δύο τρένα, το ένα προπορευόμενο για να ελέγχει την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής και το άλλο μεταφέροντας πράκτορες ασφαλείας και ακολουθώντας από πίσω, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης της Νότιας Κορέας.

Τα αναγκαστικά ταξίδια του Κιμ με αεροπλάνο

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης διπλωματικής περιόδου το 2018 και το 2019, ο Κιμ Γιονγκ Ουν χρησιμοποίησε το θωρακισμένο τρένο της οικογένειας για μερικές από τις συναντήσεις του με τον Πούτιν, τον Σι και τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού ηγέτη.

Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει χρησιμοποιήσει περιστασιακά αεροπλάνα για να ταξιδέψει στη Βόρεια Κορέα και στο εξωτερικό.

Όταν ταξίδεψε αεροπορικώς στη βορειοανατολική κινεζική πόλη Νταλιάν τον Μάιο του 2018 για μια συνάντηση κορυφής με τον Σι, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έγινε ο πρώτος ηγέτης της Βόρειας Κορέας που ταξίδεψε στο εξωτερικό αεροπορικώς από τότε που ο παππούς του και ιδρυτής του κράτους Κιμ Ιλ Σουνγκ ταξίδεψε αεροπορικώς στη Σοβιετική Ένωση το 1986.

Τον Ιούνιο του 2018, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δανείστηκε ένα κινεζικό αεροπλάνο για την πρώτη του συνάντηση με τον Τραμπ στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με πληροφορίες επειδή το τζετ του θεωρήθηκε ανασφαλές. Το 2019, για μια άλλη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ στο Ανόι του Βιετνάμ, ο Κιμ ταξίδεψε με το τρένο του σε ένα ταξίδι διάρκειας δυόμισι ημερών.

Το επίσημο αεροσκάφος του Κιμ είναι μια ανακαινισμένη έκδοση του σοβιετικής κατασκευής IL-62. Η Βόρεια Κορέα το ονομάζει «Chammae-1», από το όνομα του γερακιού, το εθνικό πουλί της χώρας. Τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας έχουν αναφέρει, ότι το αεροσκάφος του Κιμ μπορεί να μεταφέρει περίπου 200 άτομα και έχει μέγιστη εμβέλεια περίπου 9.200 χιλιόμετρα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει πετάξει ποτέ τόσο μακριά.

Στην συλλογή του περιλαμβάνονται πολυτελείς λιμουζίνες και εντυπωσιακά λευκά άλογα

Ο Κιμ διαθέτει επίσης μια συλλογή από πολυτελή αυτοκίνητα από ξένους κατασκευαστές, τα οποία πιστεύεται ότι εισήχθησαν λαθραία στη χώρα του, παραβιάζοντας τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Ρωσία το 2023, μετακινήθηκε μεταξύ των τόπων των συναντήσεων με μια λιμουζίνα Maybach που μεταφέρθηκε με ένα από τα ειδικά βαγόνια του τρένου του. Κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου ταξιδιού του στη Ρωσία το 2019, ο Κιμ είχε δύο λιμουζίνες να τον περιμένουν στον σταθμό του Βλαδιβοστόκ, συμπεριλαμβανομένων μιας Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard και μιας Maybach S62.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τονίζει το AP, ο Κιμ χρησιμοποίησε το S600 Pullman Guard στη Σιγκαπούρη και στο Ανόι κατά τη διάρκεια των συνόδων κορυφής με τον Τραμπ. Το 2024, ο Πούτιν χάρισε στον Κιμ μια πολυτελή λιμουζίνα Aurus Senat ρωσικής κατασκευής.

Στο μεταξύ, ο Κιμ έχει επίσης λευκά άλογα, τα οποία ο ίδιος και η οικογένειά του ιππεύουν συχνά σε προπαγανδιστικές εκδηλώσεις με σκοπό να ενισχύσουν την υποστήριξη του κοινού προς το καθεστώς τους. Στα τέλη του 2019, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δημοσίευσαν φωτογραφίες που έδειχναν τον Κιμ να ιππεύει ένα λευκό άλογο σε ένα ιερό βουνό σε δύο περιπτώσεις.

Όταν ο Κιμ και η κόρη του παρακολούθησαν μια στρατιωτική παρέλαση με μέλη της τελετουργικής ιππικής μονάδας να ιππεύουν λευκά άλογα το 2023, η κρατική τηλεόραση περιέγραψε ένα από τα ζώα ως «το πιο αγαπητό» από το κορίτσι, το οποίο οι νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν πιθανή διάδοχο του Κιμ.