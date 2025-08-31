Αυξανόμενη ανησυχία προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Κρεμλίνου, το οποίο αποδίδει ευθύνες σε ευρωπαϊκές δυνάμεις για την παρεμπόδιση των προσπαθειών ειρήνης στην Ουκρανία, που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ. Η Ρωσία ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι να υπάρξουν απτές ενδείξεις από το Κίεβο για διάλογο και καλή θέληση προς επίλυση της κρίσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, σημείωσε ότι «η ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία». Tόνισε πως η Μόσχα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής και διπλωματικής λύσης, εφόσον υπάρξει αμοιβαιότητα από την ουκρανική πλευρά.

Παράλληλα, οι Αντιπαραθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης εντείνονται, όπως αποκαλύπτουν πηγές του Axios. Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί συγκεκριμένους Ευρωπαίους ηγέτες ότι, ενώ δημόσια στηρίζουν την αμερικανική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου, εν τέλει υπονομεύουν τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο»

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να καταρτιστεί λίστα πιθανών ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της στασιμότητας στην ειρηνευτική διαδικασία. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ γίνεται στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, από όπου δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου, όπως σημειώνει η Ουάσιγκτον.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα πάντα με το Axios, οι ευθύνες για την αδυναμία προόδου μετατίθενται πλέον σε Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι – όπως επισημαίνεται – ασκούν πιέσεις στην Ουκρανία για παραχωρήσεις που χαρακτηρίζονται μη ρεαλιστικές από την αμερικανική πλευρά.

Ο Λευκός Οίκος φέρεται να πιέζει για επιβολή δραστικότερων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, όπως η πλήρης διακοπή αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και δασμολογικά μέτρα κατά τρίτων χωρών. Αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται ήδη από τις ΗΠΑ, με τη αμερικανική κυβέρνηση να ζητεί ισότιμη ανάληψη κόστους και ρίσκου.

Δηλώσεις αξιωματούχων αποκαλύπτουν το βάθος των εντάσεων. Όπως ανέφερε στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος: «Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να υποστηρίζουν παράλογες προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν από την Αμερική να αναλάβει το κόστος». Προσθέτει ακόμη: «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα εξαρτηθεί από εκείνους. Αλλά θα καταστρέψουν απελπιστικά τη νίκη τους».

Σημειώνεται πως οι Βρετανοί και Γάλλοι εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να συμβάλλουν ουσιαστικά, την ώρα που άλλες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, προσδοκούν να επωμιστεί η Αμερική το βάρος χωρίς να αναλαμβάνουν επαρκή ρίσκα.

Έτερος αξιωματούχος ανέφερε με νόημα: «Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι μια τέχνη του εφικτού. Όμως κάποιοι Ευρωπαίοι λειτουργούν λες και ζουν σε παραμύθι, αγνοώντας ότι για να υπάρξει λύση, απαιτείται συνεργασία».

Αλλαγή Στάσης από τις ΗΠΑ

Στην αντίπερα όχθη, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να αναθεωρήσει την αμερικανική στάση, εφόσον δεν διαπιστωθεί σημαντική πρόοδος στο διαπραγματευτικό πεδίο. Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του Λευκού Οίκου: «Θα καθίσουμε και θα παρακολουθήσουμε. Ας τους αφήσουμε να παλέψουν για λίγο και να δούμε τι θα συμβεί».

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει επανειλημμένως τη σημασία μιας απευθείας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι ως καθοριστικό επόμενο βήμα. Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει την ιδέα χωρίς αξιόλογες κινήσεις από το Κίεβο, ενώ η Ουκρανία απορρίπτει συζητήσεις για παραχωρήσεις χωρίς ρωσική συμμετοχή στη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ σκοπεύει να παγώσει τις αμερικανικές πρωτοβουλίες μέχρι να εμφανιστούν σημάδια συνολικής ευελιξίας από Ρωσία και Ουκρανία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Daily Caller, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα προέλθουν πρωτίστως από την Ευρώπη, με τις ΗΠΑ να κρατούν υποστηρικτικό ρόλο. Απαντώντας σε απορία για το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, ο Τραμπ επεσήμανε: «Ίσως κάνουμε κάτι. Κοιτάξτε, θα ήθελα να δω να λύνεται το πρόβλημα… Δεν είναι δικοί μας στρατιώτες, αλλά κάθε εβδομάδα σκοτώνονται 5.000 έως 7.000 άτομα, κυρίως νέοι… Αν μπορούσα να το σταματήσω αυτό και να έχω ένα αεροπλάνο να πετάει κάθε τόσο, θα είναι κυρίως οι Ευρωπαίοι, αλλά εμείς θα τους βοηθούσαμε. Ξέρετε, το χρειάζονται, και θα τους βοηθούσαμε αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι».

Ο ίδιος υπογράμμισε, σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας: «Δεν νομίζω ότι μπορεί να διευθετηθεί χωρίς κάποια εγγύηση ασφαλείας και δεν πρόκειται να έχουμε στρατιώτες επί τόπου ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη».

Καταλήγοντας, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία «δεν είναι πόλεμος των ΗΠΑ» και πως κληρονόμησε το πρόβλημα από τον προκάτοχό του, υπογραμμίζοντας: «Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να σβήσω τη φλόγα».