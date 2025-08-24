Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε το Σάββατο δοκιμαστικές εκτοξεύσεις δύο νέων αντιαεροπορικών πυραύλων, σύμφωνα με δημοσίευμα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων της χώρας, KCNA. Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια των αυξανόμενων εντάσεων στα κορεατικά σύνορα, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα η Πιονγκγιάνγκ είχε κατηγορήσει τη Σεούλ για «προκλητικές ενέργειες» που κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το KCNA, οι πρόσφατες εκτοξεύσεις απέδειξαν πως τα νέα βορειοκορεατικά συστήματα παρουσιάζουν «ανώτερες δυνατότητες μάχης», χωρίς ωστόσο να δίνονται λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά των πυραύλων. Το μόνο που αναφέρεται είναι πως «ο τρόπος λειτουργίας και αντίδρασής τους βασίζεται σε μοναδική και ειδική τεχνολογία», ενισχύοντας το μυστήριο γύρω από τις τεχνικές προδιαγραφές τους.

Αύξηση της έντασης στα κορεατικά σύνορα

Η επιλογή της Βόρειας Κορέας να προχωρήσει σε νέες δοκιμές πραγματοποιήθηκε μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την επίσημη επιβεβαίωση από τη Νότια Κορέα πως δυνάμεις της αναγκάστηκαν να ανοίξουν πυρ προειδοποιητικά για να απωθήσουν βορειοκορεάτες στρατιώτες. Το συμβάν εκτυλίχθηκε την Τρίτη, όταν βορειοκορεάτικες δυνάμεις φέρονται να πέρασαν τα σύνορα για μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας ανησυχία στη Σεούλ.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τον διαρκή κίνδυνο κλιμάκωσης στην κορεατική χερσόνησο και τη σημασία της εγρήγορσης από τη διεθνή κοινότητα, καθώς κάθε νέα ενέργεια ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή.