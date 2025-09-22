Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κυριακή την Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, οδηγώντας σε πλημμύρες και κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν πτώμα σε ποτάμι στο Σαν Πέρε δε Ριουντεμπίτγιες, κοντά στη Βαρκελώνη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης αναζήτησης δύο αγνοούμενων, των οποίων το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το πτώμα ανήκει σε έναν από τους αγνοούμενους που αναζητούσαν οι διασώστες.

Η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε ότι οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν για να διασώσουν 27 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο τελεφερίκ της μονής Μονσεράτ, βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, λόγω κατολίσθησης.

Η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ισπανίας, να καθυστερούν ή να ακυρώνονται.

Επιπλέον, σημειώθηκαν διακοπές και στα δρομολόγια των τρένων στην Καταλονία, εξαιτίας κατολισθήσεων και πεσμένων δέντρων που κατέλαβαν σιδηροδρομικές γραμμές.