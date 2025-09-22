Τις Δευτέρα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους δεκάδων ιταλικών πόλεων, ενώ οι απεργίες ανέστειλαν τα δρομολόγια τρένων και τις μεταφορές στους αυτοκινητοδρόμους, μετά από κάλεσμα των συνδικάτων για εθνική κινητοποίηση υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται υπό πίεση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, μετά το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Πορτογαλίας, καθώς αυξάνεται η διεθνής καταδίκη της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης από την ιταλική κυβέρνηση να αναστείλει τις εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ και να προστατεύσει την αποστολή 60 πλοίων που διασχίζουν τη Μεσόγειο μεταφέροντας βοήθεια στη Γάζα. Η Μελόνι έχει δηλώσει ότι η Ρώμη θα αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση μόνο όταν οι συνθήκες το καταστήσουν πρακτικά δυνατό, ενώ η κυβέρνησή της παραμένει από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές του Ισραήλ στην ΕΕ.

Η απεργία οργανώθηκε μετά την υπόσχεση των λιμενεργατών στη Γένοβα να υποστηρίξουν τη φλοτίλα Global Sumud, στην οποία συμμετέχει η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, απειλώντας να εμποδίσουν την αναχώρηση κοντέινερ με εμπορεύματα για το Ισραήλ. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι λιμενεργάτες στην πόλη Ραβέννα αρνήθηκαν την είσοδο φορτηγών που φέρεται να μετέφεραν όπλα προοριζόμενα για το Ισραήλ.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 81 ιταλικές πόλεις υπό το σύνθημα «Ας Τα Μπλοκάρουμε Όλα». Ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων και λεωφορείων, ενώ σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν, καθώς απεργούν οι τοπικοί εργαζόμενοι στις μεταφορές, οι δάσκαλοι και οι φοιτητές.

Στη Φλωρεντία, οι διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση σε έναν σημαντικό αυτοκινητόδρομο. Στη Γένοβα, οι λιμενεργάτες εμπόδισαν την είσοδο στο λιμάνι, ενώ φοιτητές έκλεισαν τις εισόδους πανεπιστημίων σε Τορίνο, Ρώμη και Μιλάνο. Στη Βενετία, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στο λιμάνι με πανό που έγραφαν «Η Γάζα καίγεται, θα μπλοκάρουμε τα πάντα».

Ένας ανώτερος βουλευτής από το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι, ο Τζιοβάνι Ντοντσέλι, δήλωσε στο πρακτορείο ITALPress: «Πιστεύω ότι αυτή δεν είναι η στιγμή να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη, ακόμη και αν είναι αναγκαίο και χρήσιμο, αλλά πρέπει να γίνει σε μια διαδικασία όπου τα αραβικά κράτη αναγνωρίζουν επίσης το κράτος του Ισραήλ».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μαίνεται σχεδόν δύο χρόνια, μετά από επίθεση των μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους. Περίπου 250 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς και άλλες ομάδες και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που λειτουργεί υπό την κυβέρνηση της Χαμάς, περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις αντίποινες επιθέσεις του Ισραήλ στην παράκτια περιοχή. Οι οργανισμοί του ΟΗΕ και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θεωρούν τα στοιχεία του υπουργείου σχετικά αξιόπιστα.