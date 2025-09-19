Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ιταλία, όπου ένας Ρουμάνος τουρίστας συνελήφθη λανθασμένα από τις Αρχές, καθώς οι καραμπινιέροι τον μπέρδεψαν με καταζητούμενο εγκληματία που είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο. Το συμβάν διαδραματίστηκε την πρώτη μέρα των διακοπών του, μετατρέποντας την εξόρμησή του στη χώρα σε δοκιμασία. Ο άνδρας πέρασε σχεδόν έναν μήνα στη φυλακή, περιμένοντας να αποδείξει την αθωότητά του.

«Ο εφιάλτης τελείωσε», δήλωσε ο Οβίντιου Α., 30 ετών, λίγο μετά την έξοδό του από τις φυλακές Πορδενόνε στη βόρεια Ιταλία, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere del Veneto.

Μόλις αποφυλακίστηκε, «επιτέλους κατάφερε να φιλήσει τη γυναίκα και τις κόρες του», ανέφερε ο δικηγόρος του, Στέφανο Ντε Ρόσα, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η οικογένειά του, με καταγωγή από το Ιάς της Ρουμανίας, ανέμενε με ανυπομονησία από τις 24 Αυγούστου –ημέρα της σύλληψης του– την απελευθέρωσή του.

Λανθασμένη ταυτοποίηση και γραφειοκρατικά λάθη

Η ταλαιπωρία ξεκίνησε όταν ο τουρίστας, που είχε ταξιδέψει με την οικογένειά του για ολιγοήμερες διακοπές στο Καόρλε, κοντά στη Βενετία, είχε την ατυχία το δικό του ονοματεπώνυμο να συμπίπτει με αυτό ενός άλλου Ρουμάνου που είχε καταδικαστεί για διακεκριμένη κλοπή στην Ιταλία και καταζητείτο από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το όνομά του καταχωρήθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και ενεργοποίησε το σύστημα συναγερμού των Αρχών. Οι καραμπινιέροι προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά το πρωινό της πρώτης του ημέρας διακοπών.

Η υπεράσπισή του αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, καθώς τόσο τα συστήματα των αστυνομικών αρχών, των δικαστηρίων και των φυλακών δεν ήταν διασυνδεδεμένα. Χρειάστηκε να συλλέξει έγγραφα από διαφορετικούς θεσμούς για να τεκμηριώσει τη σύγχυση και να επιβεβαιώσει πως ο πελάτης του δεν είναι ο καταδικασθείς για ληστεία – μια υπόθεση που είχε καταλήξει σε καταδίκη το 2020 για αρχικό εγκληματικό περιστατικό του 2014.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Παρά τη δυσάρεστη εμπειρία, η οικογένεια σκοπεύει να παραμείνει στην Ιταλία για λίγες ημέρες ώστε να συνεχίσουν τις διακοπές τους πριν επιστρέψουν στη Ρουμανία, σύμφωνα με την Corriere del Veneto.