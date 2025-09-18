Η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), θεσπίζοντας αυστηρές ποινές για την κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας, καθώς και μέτρα προστασίας για ανηλίκους και ευάλωτες ομάδες.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ποινές φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για τη διάδοση παραποιημένου περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης και προκαλεί βλάβη, όπως στην περίπτωση των deepfakes. Η ψήφιση του νόμου ακολουθεί το σκάνδαλο του περασμένου Αυγούστου, όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο παραποιημένες εικόνες και βίντεο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και άλλων γυναικών της πολιτικής σκηνής, προκαλώντας σοκ στη δημόσια σφαίρα.

Ο νόμος προβλέπει επίσης:Αυστηρότερες ποινές για εγκλήματα που διαπράττονται με χρήση AI, όπως απάτη και κλοπή ταυτότητας. Υποχρεωτικούς κανόνες διαφάνειας και ανθρώπινης εποπτείας σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και ο αθλητισμός. Περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 14 ετών στην τεχνολογία, με απαραίτητη τη γονική συναίνεση.

Σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ο νόμος αναγνωρίζει την προστασία έργων που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI, μόνο εφόσον τεκμηριώνεται γνήσια ανθρώπινη πνευματική συμβολή. Η εξόρυξη δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για περιεχόμενο ελεύθερο από πνευματικά δικαιώματα ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας από αναγνωρισμένους φορείς.

Η Ιταλική κυβέρνηση θα επενδύσει έως και 1 δισ. ευρώ από κρατικό ταμείο για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις τηλεπικοινωνίες. Αν και το ποσό χαρακτηρίστηκε μικρό από μερίδα ειδικών, θεωρείται συμβολικά και πολιτικά σημαντικό βήμα.

Επίσης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αλέσιο Μπούτ δήλωσε ότι ο νόμος «επαναφέρει την καινοτομία στο πλαίσιο του δημόσιου συμφέροντος». Η Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της, τόνισε την ανάγκη για έναν «ιταλικό τρόπο» ανάπτυξης και ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένο σε ηθικούς κανόνες, με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.

Τέλος, η εφαρμογή του νόμου ανατίθεται στην Υπηρεσία για την Ψηφιακή Ιταλία και στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας, έπειτα από έναν χρόνο κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων.