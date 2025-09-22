Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες τις περιφέρειες Λιγουρία, Πεδεμόντιο και Λομβαρδία στη βόρεια Ιταλία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Στην ευρύτερη περιοχή του Τορίνο, δεκαπέντε τουρίστες που διέμεναν σε κάμπινγκ έχουν απομονωθεί, ενώ αναζητείται μια γυναίκα η οποία αγνοείται λόγω της υπερχείλισης χειμάρρου. Οι τοπικές δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή για τον εντοπισμό και τη διάσωση των πολιτών.

Στο Μιλάνο, καθώς και σε κωμοπόλεις κοντά στη μεγαλούπολη, ο ποταμός Σέβεζο υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα φράγματα. Οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, καταστήματα και ισόγεια σπίτια, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Στη Λιγουρία, όπου πρωτεύουσα είναι η Γένοβα, τα σχολεία παρέμειναν σήμερα κλειστά για προληπτικούς λόγους, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας του πληθυσμού. Στην περιοχή του Κόμο, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί των επιβατών.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί προς την κεντρική Ιταλία και σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το βράδυ.