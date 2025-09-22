Συνελήφθη στα Καλάβρυτα το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) ένας 53χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής (21/9) πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη νέα εθνική οδό Πατρών–Πύργου στο ύψος του Αλισσού κι ενώ ο κατηγορούμενος κινούνταν με αυτοκίνητο σε παράλληλη κατεύθυνση με τον παθόντα, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο προκλήθηκαν φθορές στον εκσκαφέα, όπως αναφέρει το tempo24.news. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.