Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση στην Αχαΐα με την φωτιά που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Πατρών–Πύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού «λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας, με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας. Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός».

Την ίδια ώρα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ιονία Οδό, όπυθ είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω της πυρκαγιάς στην Φιλιππιάδα. Συγκεκριμένα, η «Νέα Οδός» αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι έχει πραγματοποιηθεί άρση της εκτροπής κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό, που ίσχυε προηγουμένως λόγω πυρκαγιάς (Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ) Φιλιππιάδας έως και Α/Κ Αυγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα και Α/Κ Γοργόμυλου έως και Α/Κ Φιλιππιάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο).

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι, λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό (στο ύψος του Α/Κ Φιλιππιάδας) η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά από την Ιόνια Οδό (Α/Κ Φιλιππιάδας έως και Α/Κ Αυγού). Λόγω της άνω κυκλοφοριακής ρύθμισης η διέλευση των οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων Τερόβου και Γοργόμυλου θα γίνεται χωρίς την καταβολή κομίστρων».