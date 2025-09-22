Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φθάνοντας κατά τόπους στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, κυρίως στην Εύβοια και τις Σποράδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς.

Κυκλάδες, Κρήτη: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς.

Εξέλιξη καιρού για τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φθάνοντας στους 28 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, αν και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.