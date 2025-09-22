Ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στο οδόστρωμα και έκανε αρκετές σβούρες, πριν ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ προληπτικά ο οδηγός διακομίσθηκε σε νοσοκομείο. Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Λόγω του ατυχήματος, παραμένει κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις.

Τελευταία Νέα