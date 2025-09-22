Ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στο οδόστρωμα και έκανε αρκετές σβούρες, πριν ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ προληπτικά ο οδηγός διακομίσθηκε σε νοσοκομείο. Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Λόγω του ατυχήματος, παραμένει κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις.