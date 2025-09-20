Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εγκαινίασε τους ανακαινισμένους πύργους της Παναγίας των Παρισίων, ολοκληρώνοντας ένα από τα τελευταία και πιο εντυπωσιακά βήματα στην εκτεταμένη ανακατασκευή του ιστορικού ναού, έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά του 2019.

Από την επαναλειτουργία της καθεδρικής εκκλησίας τον Δεκέμβριο του 2024, σχεδόν 30.000 άτομα την επισκέπτονται καθημερινά για να θαυμάσουν την εντυπωσιακή αποκατάστασή της και τη γοτθική της αρχιτεκτονική. Ο Μακρόν είχε την τιμή να γίνει ο πρώτος επισκέπτης των πλήρως ανακαινισμένων πύργων, οι οποίοι προσφέρουν πανοραμική θέα και επιτρέπουν στους επισκέπτες να δουν από κοντά τα περίφημα γκαργκόιλ – τα χαρακτηριστικά γλυπτά μυθικών πλασμάτων που διακοσμούν τους εξωτερικούς τοίχους της εκκλησίας.

«Οι πύργοι της Παναγιάς των Παρισίων ανοίγουν ξανά για το κοινό», έγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας στην πλατφόρμα X. «Η καθεδρική εκκλησία ανακτά όλη της τη λαμπρότητα και προσφέρει και πάλι την εκπληκτική θέα του Παρισιού».

Η επίσκεψη στους πύργους διαρκεί περίπου 45 λεπτά και ξεκινά από τον νότιο πύργο, με ανάβαση στο καμπαναριό. Ωστόσο, είναι πιο απαιτητική και κοστίζει περισσότερο σε σύγκριση με την είσοδο στον κυρίως ναό. Το εισιτήριο κοστίζει 16 ευρώ και είναι διαθέσιμο μόνο διαδικτυακά, με την πρόσβαση να περιορίζεται σε 19 άτομα κάθε φορά. Μάλιστα, τα εισιτήρια για το πρώτο Σαββατοκύριακο εξαντλήθηκαν σε μόλις 24 λεπτά.

Σύμφωνα με το CBS News, το συνολικό κόστος της αναστήλωσης ανήλθε σε 851 εκατομμύρια ευρώ. Παρότι η επαναλειτουργία των πύργων σηματοδοτεί το τελευταίο στάδιο της ευρείας ανακατασκευής της Παναγίας των Παρισίων, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Επόμενο βήμα είναι η αποκατάσταση της αψίδας στο ανατολικό άκρο του ναού.