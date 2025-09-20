Τη βοήθεια του κόσμου του Παναθηναϊκού ζήτησε ο Τετέ ενόψει του ντέρμπι “αιωνίων”, ενώ τόνισε ότι οι Πράσινοι θα κάνουν την προσπάθεια τους για τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τετέ:

Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ήρθε αρχικά η ήττα από την Κηφισιά και στη συνέχειας η λύση συμβολαίου με τον προηγούμενο προπονητή. Μια περίεργη διαδικασία για εσάς, πόσο σας έχει επηρεάσει και τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε για να επικεντρωθείτε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό;

«Πράγματι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για εμάς. Καταρχάς χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έπρεπε να είχαμε χάσει, αλλά τουλάχιστον το ποδόσφαιρο σου δίνει τη δυνατότητα, την ευκαιρία να έχεις έναν επόμενο αγώνα προσβλέποντας να τον κερδίσεις. Όπως συνέβη και στον αγώνα του Κυπέλλου με την Athens Kallithea. Όντως έχουμε ένα νέο προπονητή που έρχεται με καινούργιες ιδέες και σκέψεις. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι ν’ αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό με σκοπό τη νίκη».

Ξέρεις τι σημαίνουν τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκες σε πολλά πέρυσι. Έχει κάποιες διαφοροποιήσεις ο αντίπαλος συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν. Έχοντας στο μυαλό σου πως αγωνιστήκατε πέρυσι στα αντίστοιχα παιχνίδια, τι είναι αυτό που πιστεύεις πως πρέπει να κάνετε εσείς για να πάρετε το αποτέλεσμα και να αφήσετε πίσω όλες τις αρνητικές σκέψεις;

«Bεβαίως και είναι ένα ντέρμπι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, έχοντας τους παθιασμένους φιλάθλους μας οι οποίοι θα γεμίσουν το γήπεδο και θα μας στηρίξουν. Οι οπαδοί μας θα πρέπει να μας βοηθήσουν και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να τελειώνουμε καλά τις φάσεις μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όλα όσα δουλεύουμε στην προπόνηση να καταφέρουμε να τα βγάλουμε και στον αγωνιστικό χώρο».