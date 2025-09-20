Εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που σημειώθηκε τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 16χρονο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, όλοι οπαδοί αθλητικής ομάδας, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης.

Στις 25 Αυγούστου, το απόγευμα, ο 16χρονος επέστρεφε στο σπίτι του όταν περίπου 20 δίκυκλα με οπαδούς αθλητικής ομάδας, προερχόμενα από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τον προσέγγισαν. Οι δράστες επιτέθηκαν στον ανήλικο με γροθιές και κλωτσιές, ενώ επιχείρησαν να αφαιρέσουν τη μπλούζα που φορούσε και έφερε τα διακριτικά άλλης αθλητικής ομάδας. Μετά την επίθεση, οι εμπλεκόμενοι διέφυγαν με τα δίκυκλά τους.

Η έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατέληξε στην ταυτοποίηση των πέντε συλληφθέντων. Σε νομότυπες έρευνες στις οικίες τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός, προστατευτικά κράνη και παπούτσια που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Κατασχέσεις και ευρήματα κατά την αστυνομική έρευνα

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν:

Δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 4,62 γραμμαρίων

Χάρτινη εκρηκτική κατασκευή, τύπου κροτίδα

Τρεις κουκούλες τύπου fullface

Δύο ξύλινα ρόπαλα

Πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης

32 πήλινα αντικείμενα (όστρακα) και δύο ανιχνευτές μετάλλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγου της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, εμπίπτουν στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο δίκυκλα που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και διαφυγή από τον τόπο της επίθεσης.

Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των εμπλεκομένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Δικογραφία και βαρύτατες κατηγορίες

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα ληστείας από κοινού, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απείθεια, παράβαση των νομοθεσιών για τα βεγγαλικά, τα όπλα, τα ναρκωτικά και την προστασία των αρχαιοτήτων, καθώς και των μέτρων για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον ανακριτή.