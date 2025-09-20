Στη σύλληψη αλλοδαπού, ο οποίος εισήγαγε περισσότερα από 21 κιλά ηρωίνης και εισήλθε παράνομα στη χώρα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε ορεινή και δασική περιοχή της Φλώρινας. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης και την πρόθεσή τους να προωθηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, οργάνωσαν συντονισμένη επιχείρηση σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της Φλώρινας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο δράστης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Φλώρινας, έχοντας παραβιάσει τα σύνορα της χώρας. Στην κατοχή του βρέθηκαν 43 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 21,5 κιλά ηρωίνης. Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης.