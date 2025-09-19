Η μερική ηλιακή έκλειψη του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει παγκοσμίως στις 8:29 μ.μ. ώρα Ελλάδας (1:29 μ.μ. EDT / 17:29 GMT), με το μέγιστο σημείο της, όταν η Σελήνη θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Ήλιου, να σημειώνεται στις 10:41 μ.μ. ώρα Ελλάδας (3:41 μ.μ. EDT / 19:41 GMT). Ωστόσο, οι ακριβείς ώρες διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

Σύμφωνα με το Time and Date, μόλις 16,6 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το φαινόμενο από κοντά. Για όσους δεν βρίσκονται εντός της ζώνης ορατότητας, θα υπάρχει δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης μέσα από το Space.com, ενώ θα υπάρχει και ανάλογο live blog το οποίο θα μεταδίδει όλες τις εξελίξεις.

Παρακολούθηση με ασφάλεια

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται απλά γυαλιά ηλίου για την παρατήρηση του Ήλιου. Ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι με ειδικά ηλιακά φίλτρα, όπως είναι τα γυαλιά έκλειψης για άμεση παρακολούθηση ή φίλτρα για τηλεσκόπια και κιάλια.

Η τελευταία μερική έκλειψη Ηλίου του 2025 – Συνδέεται με τον Σάρο 154

Η τελευταία έκλειψη του 2025 θα είναι μια μερική έκλειψη Ηλίου, η οποία θα γίνει ορατή μόνο στον Νότιο Ειρηνικό, στη Νέα Ζηλανδία και σε τμήματα της Ανταρκτικής. Το φαινόμενο έρχεται δεκαπέντε ημέρες μετά την ολική έκλειψη Σελήνης της 7ης Σεπτεμβρίου.

Το μέγιστο της μερικής έκλειψης θα συμβεί στις 22:41 ώρα Ελλάδας της 21ης Σεπτεμβρίου, με μέγεθος 0,8550. Εκείνη την ώρα ο Ήλιος θα βρίσκεται στον αστερισμό της Παρθένου και η Σελήνη 4,6 ημέρες πριν το απόγειό της.

Η έκλειψη εντάσσεται στον Σάρο 154 και αποτελεί την έβδομη μερική έκλειψη της συγκεκριμένης ομάδας. Ο Σάρος 154 περιλαμβάνει συνολικά 71 εκλείψεις (7 μερικές, 17 δακτυλιοειδείς, 3 υβριδικές, 36 ολικές και 8 μερικές στο τέλος). Ξεκίνησε το 1917 και θα ολοκληρωθεί το 3179, με όλες τις εκλείψεις του να συμβαίνουν όταν η Σελήνη βρίσκεται στον καταβιβάζοντα σύνδεσμό της.

Με πληροφορίες από space.com και Όμιλο Φίλων Αστρονομίας (ofa.gr)