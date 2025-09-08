Χθες το βράδυ, ο ουρανός μεταμορφώθηκε σε καμβά μαγείας. Η Σελήνη βάφτηκε με κόκκινες και πορτοκαλιές αποχρώσεις, προσφέροντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα.

Από την Ασία μέχρι την Ευρώπη και την Αυστραλία, εκατομμύρια άνθρωποι σήκωσαν το βλέμμα ψηλά, απαθανατίζοντας με κάμερες και κινητά την τελευταία ολική έκλειψη Σελήνης του 2025.

Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο —το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη— κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο θα είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της θα περάσει από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα.

Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.

Δείτε μαγικές εικόνες από το ματωμένο φεγγάρι στην Ελλάδα: