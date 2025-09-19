Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων στην πόλη Καζέρτα, κοντά στη Νάπολη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η έκρηξη σημειώθηκε σε σιλό της εταιρείας Ecopartenope. Την ώρα της έκρηξης οι τρεις εργάτες έκαναν εργασίες συντήρησης στον χώρο.

Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, αρκετές ομάδες της πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, μεταξύ των νεκρών είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και δύο εργαζόμενοι. Ακόμη δύο εργαζόμενοι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Αν και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα. Οι εργαζόμενοι δούλευαν πάνω σε δεξαμενή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

Το ωστικό κύμα που προκλήθηκε από την έκρηξη, πέταξε τους ανθρώπους στο έδαφος από μεγάλο ύψος.

Η εφημερίδα La Repubblica αναφέρει ότι η εταιρεία είχε κλείσει αρκετές φορές στο παρελθόν λόγω παρατυπιών.

Ο δήμαρχος της Καζέρτα, Αντόνιο Τρομπέτα, κήρυξε ημέρα πένθους στην πόλη.

