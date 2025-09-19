Μια ομάδα αρχαιολόγων, που πραγματοποιούσε έρευνα στην Ουάντι Αλ-Νασμπ, στο νότιο τμήμα της Χερσονήσου του Σινά, ανακάλυψε ένα αρχαίο μεταλλουργικό κέντρο, σύμφωνα με το “Ahram Online”.

Σε όλη την ιστορία της Αιγύπτου, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε γνωστή πηγή χαλκού και τιρκουάζ (γνωστού πολύτιμου λίθου). Ωστόσο, οι ανασκαφές αποκάλυψαν εγκαταστάσεις, που υποδεικνύουν ότι γινόταν τήξη κι επεξεργασία του χαλκού στο συγκεκριμένο μέρος, πολύ πριν από την μεταφορά περισσότερων επεξεργασμένων προϊόντων στην Κοιλάδα του Νείλου. Συγκεκριμένα, η ομάδα βρήκε πολλές ράβδους χαλκού, καμίνια, κεφαλές ειδικών σωληνώσεων, αλλά και τα θεμέλια ενός μεγάλου εργαστηρίου με φούρνους για την τήξη μετάλλων.

Μέχρι στιγμής, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στη συγκεκριμένη τοποθεσία υπήρχε μεταλλουργική δραστηριότητα από τα χρόνια του Παλιού Βασιλείου μέχρι την Ύστερη Περίοδο, αυτή αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά μεταλλουργικά κέντρα της Αιγύπτου κατά τα χρόνια του Νέου Βασιλείου, από τον 16ο έως τον 11ο αιώνα π.Χ.

Από την πλευρά του επίσημου κράτους, ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Sherif Fathy δήλωσε για τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα: «Το Σινά δεν ήταν μόνο ένα μεταλλευτικό κέντρο. Αποτέλεσε μιας στρατηγικής σημασίας προέκταση της Αιγύπτου».

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος