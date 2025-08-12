Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κάιρο βρίσκεται σε στενή συνεννόηση με το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη μίας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών στη Γάζα. Η νέα αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στην αποκλιμάκωση της συρραφής ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Η Αίγυπτος, σε συμμαχία με το Κατάρ και τις ΗΠΑ, έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διαμεσολαβητή, επιχειρώντας να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη λήξη της βίας που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς.

Όπως υπογράμμισε ο αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι, σε συνέντευξη Τύπου στο Κάιρο, «εργαζόμαστε ενεργά σε πλήρη συνεργασία με τους Καταριανούς και τους Αμερικανούς», εκφράζοντας αισιοδοξία ως προς το ρόλο των τριών κρατών για την πρόοδο του διαλόγου.

Το πλαίσιο της πρότασης για κατάπαυση του πυρός

Ο κ. Αμπντελάτι διευκρίνισε πως ο κεντρικός στόχος των συνομιλιών είναι «η επιστροφή στην αρχική πρόταση: εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με παράλληλη απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων». Παράλληλα, εστίασε στην ανάγκη να επιτραπεί ανεμπόδιστη ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια στη δοκιμαζόμενη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαπραγματεύσεις και ο ρόλος των μεσολαβητών

Ο αιγύπτιος υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται «με τη Χαμάς, με τους Ισραηλινούς και βασίζονται σε πρόσφατο αμερικανικό σχέδιο», επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία των μεσολαβητών για τη διαμόρφωση κοινώς αποδεκτής λύσης.

Εν τω μεταξύ, παλαιστινιακή πηγή που παρακολουθεί τις εξελίξεις αποκάλυψε ότι «οι μεσολαβητές προωθούν μία νέα πρόταση συμφωνίας εκεχειρίας», η οποία προβλέπει, «σε μία και μοναδική φορά», την απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, αν υιοθετηθεί, θα συνιστά ιστορικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.