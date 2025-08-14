Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Τετάρτη την ιδεολογία του «Μεγάλου Ισραήλ» και κάλεσε την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει επίσημες εξηγήσεις για τις σχετικές δηλώσεις και θέσεις.

Η Αίγυπτος «επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και καταδικάζει αυτό που μεταδόθηκε από ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το ούτως καλούμενο ‘μεγάλο Ισραήλ’. Ζήτησε διευκρινίσεις για το ζήτημα αυτό και το τι αντανακλά ως προς την πρόκληση αστάθειας, την απόρριψη της επιλογής της ειρήνης στην περιοχή και την επιμονή στην κλιμάκωση», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.