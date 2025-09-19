Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η μητέρα του Κλειώ, μοιάζουν πια σαν δυο ξένοι που δεν τους συνδέει το παραμικρό, με τις αιχμές και τις καταγγελίες του τραγουδιστή, μέσω του δικηγόρου του, να ρίχνουν το τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα «λάδι στη φωτιά».

Συγκινημένος κάποτε όταν έβλεπε τη μητέρα του να χορεύει μπροστά του, γεμάτος ικανοποίηση όταν την άκουγε να μιλάει για εκείνον, κολλημένος δίπλα της τις νύχτες που τον παρακολουθούσε από κοντά στα μπουζούκια. Ήταν, όπως έλεγε, το μεγάλο του στήριγμα, εκείνη που τον μεγάλωσε και παρέμεινε δίπλα του όσο προσπαθούσε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην επικοινώνησε με τη μητέρα του ούτε όταν έμαθε για το πρόβλημα υγείας που την έστειλε σε νοσοκομείο. Πηγές από την οικογένειά του, ανέφεραν στο Live News πως είχαν φροντίσει να ενημερωθεί.

Η ρήξη

Η ρήξη στην σχέση με τη μητέρα και τις αδερφές του, γίνεται αντιληπτή και από το περιεχόμενο δηλώσεών του στο πέρασμα των χρόνων.

Τίποτα δεν είναι ίδιο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρεί πως η μητέρα του παρασύρθηκε από τις δύο αδερφές του και δεν ήταν κοντά του όταν την χρειαζόταν. Τίποτα αυτήν την στιγμή δεν δείχνει να υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού και μίας νέας προσέγγισης.

Πριν από λίγες μέρες, στις 3 Σεπτεμβρίου, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε μία νέα προσπάθεια προσέγγισης μέσα από μία βαθιά συναισθηματική ανάρτηση.

«Οι πιο δυνατές ευχές είναι της μητέρας. Παιδί μου, όπου και αν είσαι, ο Θεός να σε ευλογεί. Όπου και αν πας, ο Θεός να σε καθοδηγεί. Ό,τι και αν αποφασίσεις, ο Θεός να σε βοηθά. Ο Θεός να σε φυλάει όλη σου τη ζωή. Γράψε Αμήν και θα σου συμβούν υπέροχα πράγματα».

«Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, μόνο η υγεία του»

Για πρώτη φορά, ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης Μαζωνάκης, μίλησε για τον γιο του, μέσα από την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

«Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, δεν θέλουμε τίποτα από τον Γιώργο, μας ενδιαφέρει μόνο η υγεία του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

«Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος»

Τις δικές τους απαντήσεις έδωσαν τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την μήνυση που υπέβαλε εναντίον τους ο δημοφιλής τραγουδιστής σχετικά με την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή.

Πηγές της οικογένειας μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή Live News τόνισαν, ότι μοναδικό κίνητρο πίσω από τις κινήσεις τους είναι το καλό του καλλιτέχνη.

Οι δύο αδελφές και η μητέρα του τραγουδιστή πήραν την απόφαση να ζητήσουν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, με μοναδικό στόχο όπως λένε, να τον βοηθήσουν. «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Φοβόμαστε, ότι μπορεί να πεθάνει. Σας παρακαλώ, είναι ανάγκη να εξεταστεί, γιατί είναι χρήστης ουσιών και μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο. Χρειαζόμαστε βοήθεια για εκείνον» αναφέρεται στην αίτησή τους προς τον εισαγγελέα.

Η οικογένεια αφήνει αιχμές για το εξιτήριο που δόθηκε στον τραγουδιστή μετά την ολιγοήμερη παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι πεπεισμένοι πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν λύθηκε. «Ο Γιώργος δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου με τη μητέρα του εδώ και καιρό, ούτε τώρα που μπήκε στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε για σοβαρό θέμα υγείας. Με τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο του Γιώργου, υπήρξαν πολλές και σοβαρές παρατυπίες. Όταν έκανε η οικογένειά του το αίτημα στον εισαγγελέα, για να εξεταστεί αν χρήζει νοσηλείας ή όχι, δύο ψυχίατροι αποφάνθηκαν, ότι πρέπει να μπει στο ψυχιατρείο. Μετά, με ποιο σκεπτικό ένας άλλος ψυχίατρος έκρινε, ότι τελικά δεν χρειάζεται νοσηλεία, είναι απορίας άξιο. Στο μεταξύ, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών που έπρεπε να νοσηλεύεται, ο Γιώργος στην πραγματικότητα δεν νοσηλευόταν. Όλη μέρα ήταν έξω και πήγαινε στο ψυχιατρείο μόνο για τη διανυκτέρευση».

Όλα αυτά πάντως όχι μόνο αμφισβητούνται από την πλευρά του καλλιτέχνη, αλλά διαψεύδονται κατηγορηματικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει λόγο για ένα μεθοδευμένο σχέδιο της οικογένειάς του, με μοναδικό στόχο να φρενάρουν τις μηνύσεις που ήταν αποφασισμένος να κάνει εναντίον τους, για πράξεις που ο ίδιος χαρακτηρίζει κακουργηματικού χαρακτήρα.