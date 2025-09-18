Απάντηση στις αιχμές της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη για την βραχεία νοσηλεία του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο έδωσε ο εργαζόμενος στο ψυχιατρικό ίδρυμα και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Γιαννάκος απαντώντας σε ερωτήσεις για τη σύντομη παραμονή του καλλιτέχνη στην ψυχιατρική κλινική, εστίασε στο ιατρικό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπως εξήγησε, η λήψη τοξικολογικών εξετάσεων είναι απαραίτητη διαδικασία για την έξοδο ενός ασθενούς από το νοσοκομείο, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών ήταν και ο καθοριστικός παράγοντας για την απελευθέρωση του τραγουδιστή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Γιαννάκος ήταν κατηγορηματικός: «Για να πάρει εξιτήριο από το ψυχιατρείο, έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις. Ήταν καθαρός. Αν όμως δεν ήταν, δεν θα έβγαινε. Για όταν έγινε η εισαγωγή, δεν ξέρω (σ.σ αν του πήραν αίμα και τότε), αλλά για να πάρει εξιτήριο ο ασθενής, έγινε τοξικολογική και ήταν καθαρή. Οι τοξικολογικές δείχνουν τα πάντα και φάρμακα και ουσίες».

Υπενθυμίζεται, ότι η οικογένεια του καλλιτέχνη στο αίτημά της προς τον εισαγγελέα για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, επικαλέστηκε ότι «μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους» και ότι «είναι χρήστης ουσιών». Σήμερα δε άφησε αιχμές για τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, υποστηρίζοντας ότι όταν έκανε αίτημα στον εισαγγελέα «για να εξεταστεί αν χρήζει νοσηλείας ή όχι, δύο ψυχίατροι αποφάνθηκαν, ότι πρέπει να μπει στο ψυχιατρείο. Μετά, με ποιο σκεπτικό ένας άλλος ψυχίατρος έκρινε, ότι τελικά δεν χρειάζεται νοσηλεία, είναι απορίας άξιο».