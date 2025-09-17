Η κόντρα ανάμεσα στον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, τις δύο αδελφές του και τους γονείς του συνεχίζεται, τόσο για τον ακούσιο εγκλεισμό του παραμονή Δεκαπενταύγουστου στο Δρομοκαΐτειο, όσο και για τις οικονομικές διαφορές με την αδελφή του Βάσω.

Ο τραγουδιστής έχει ήδη ακολουθήσει τη νομική οδό για την επίλυση των διαφωνιών τους και μάλιστα πριν λίγες ημέρες βρέθηκε στα δικαστήρια, όπου κατέθεσε μηνύσεις εναντίον της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική.

Από την πλευρά της η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της «προστατεύει» για μια ακόμη φορά την αδελφή του, Βάσω, δηλώνοντας ότι δεν συμμετείχε στην κίνηση για ακούσια ψυχιατρική του εξέταση. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη. Είναι προφανές και αυτονόητο, ότι μία μητέρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της».

Η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή δεν απαντά μόνο στη μήνυση που υπέβαλε για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, αλλά και για τις νομικές διαδικασίες που έχει κινήσει εναντίον της αδελφής του, Βάσως, αναφέροντας: «Ήδη από τον Μάιο του 2024, για πρώτη φορά και ιδίως τις τελευταίες ημέρες, γίνεται αναφορά και προαναγγελία μηνύσεων σχετικά με ζητήματα οικονομικής φύσεως. Θέλουμε να επαναλάβουμε, ότι η μοναδική μέχρι σήμερα υπόθεση που αφορούσε οικονομικές διεκδικήσεις, εκφράστηκε με μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία αφού εκδικάστηκε, περαιώθηκε με την έκδοση απόφασης υπέρ της Βάσως Μαζωνάκη».