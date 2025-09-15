Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στα δικαστήρια για να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος στενών του συγγενών και μιας φίλης του, σχεδόν έναν μήνα μετά την ακούσια νοσηλεία του στο «Δρομοκαΐτειο», όμως η μήνυση που κατέθεσε, δεν αφορούσε μόνο τον ακούσιο εγκλεισμό του, αλλά και την εταιρεία που κατείχε από κοινού με την αδελφή του Βάσω και μεταβιβάστηκε εν αγνοία του σε αυτήν.

Η εταιρεία που είχε δημιουργηθεί το 2020, ήταν κατά 90% στην κατοχή της αδελφής του τραγουδιστή και το υπόλοιπο 10% κατείχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στη μήνυσης που έφερε στο φως το MEGA, ο δημοφιλής τραγουδιστής ισχυρίζεται, ότι η ίδια του η αδελφή προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση για τη μεταβίβαση των μετοχών του στην εταιρεία τους, χρησιμοποιώντας όπως αναφέρει, ένα πληρεξούσιο του 2014, το οποίο δεν της έδινε τέτοια εξουσιοδότηση.

Μάλιστα, προσθέτει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε σε συνεργασία με τον σύζυγο της αδελφής της, ενώ παράλληλα ανακοινώνει, ότι μηνύει μέλη της οικογένειάς της για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση, σχετικά με το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας της.

Συγκεκριμένα, στην μήνυση αναφέρεται:

«Ανακάλυψα ότι η αδελφή μου Βάσω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο, δήθεν μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδελφή μου Βάσω και στον σύζυγό της.

Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 κι έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδελφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της.

Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και τη φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ… Π… ήταν κολλητή της αδελφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω μακιγιέζ διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2024».