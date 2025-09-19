Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο πλοίο «Knossos Palace» της MINOAN LINES, έπειτα από την ακύρωση της προγραμματισμένης ενδιάμεσης στάσης στο λιμάνι του Αδάμαντα, στη Μήλο, λόγω απαγορευτικού που επιβλήθηκε ξαφνικά εξαιτίας επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει στις 21:00 από τον Πειραιά με τελικό προορισμό το Ηράκλειο και προβλεπόμενη στάση στη Μήλο. Ωστόσο, περίπου στις 23:30, δόθηκε Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων από την ΕΜΥ. Οι συνθήκες κρίθηκαν επικίνδυνες για τον κατάπλου στο λιμάνι της Μήλου, με δεδομένο ότι στο σκάφος επέβαιναν περίπου 900 ταξιδιώτες. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε το πλοίο να συνεχίσει χωρίς άλλη στάση απευθείας προς το Ηράκλειο.

Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους επιβάτες που επρόκειτο να αποβιβαστούν στη Μήλο. Η εταιρεία ενημέρωσε τα μεσάνυχτα τους ταξιδιώτες ότι το δρομολόγιο τροποποιείται για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της MINOAN LINES, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών διανεμήθηκαν σνακ, ποτά και πρωινό, ενώ παραχωρήθηκαν καμπίνες έως το απόγευμα για τα 175 άτομα που είχαν ως προορισμό τη Μήλο. Η συνέχιση του ταξιδιού των εν λόγω επιβατών προς το νησί θα πραγματοποιηθεί με το επόμενο δρομολόγιο της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, ένας ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας εν πλω, γεγονός που οδήγησε τον πλοίαρχο να δώσει εντολή για «πάσα δύναμη» στις μηχανές, προκειμένου το πλοίο να καταπλεύσει το ταχύτερο δυνατό στο Ηράκλειο. Το σκάφος προσέγγισε το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45, φτάνοντας μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο ωράριο, ώστε το παιδί να μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προσφέρθηκαν στον ανήλικο οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ενώ η διοίκηση της MINOAN LINES, ο πλοίαρχος και το πλήρωμα, σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, φρόντισαν για τη διασφάλιση της ευημερίας του ασθενούς.

Το Λιμενικό Σώμα, με επίσημη ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε το περιστατικό και επεσήμανε τη γρήγορη κινητοποίηση των αρχών για την ασφαλή μεταφορά του ανηλίκου. Η MINOAN LINES τόνισε στη δική της ανακοίνωση ότι προτεραιότητα της εταιρείας παραμένει η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των επιβατών, με απόλυτο σεβασμό στις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών και στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.