Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία θα προχωρήσουν οι ναυτεργάτες την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης απεργιακής δράσης που έχει προαναγγείλει η ΓΣΕΕ και αναμένεται να επιφέρει πλήρη ακινητοποίηση των πλοίων, καθώς κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα εκκινήσει στη 1η Οκτωβρίου στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, αγκαλιάζοντας το σύνολο των κατηγοριών πλοίων σε όλη την επικράτεια.

Αντιδράσεις για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΝΟ, η απόφαση για απεργία ελήφθη με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας στις 13 ώρες. Η Ομοσπονδία επισημαίνει πως αυτή η ρύθμιση καταργεί ουσιαστικά το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση», γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στη θάλασσα.

Προβληματισμοί για τις συνθήκες εργασίας στον ναυτιλιακό κλάδο

Η ΠΝΟ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για τους ναυτεργάτες και στη διεκδίκηση βελτιωμένων όρων απασχόλησης. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».