«Μάχη» με τη νόσο του Lyme δίνει εδώ και 12 χρόνια το διάσημο μοντέλο Μπέλα Χαντίντ, η κατάσταση της υγείας της οποίας φαίνεται ότι επιδεινώθηκε, καθώς δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες που προκαλούν σοκ από το κρεβάτι του πόνου.

Οι εικόνες τη δείχνουν να είναι διασωληνωμένη, να φοράει μάσκα οξυγόνου και να υποβάλλεται σε θεραπεία. Στη συγκινητική ανάρτησή της στο Instagram, ζητά συγγνώμη που «εξαφανίστηκε». Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, η οποία επίσης έχει διαγνωστεί με την ίδια νόσο, σχολίασε: «Πολεμίστρια του Lyme». Η αδερφή της, Τζίτζι Χαντίντ, επίσης διάσημο μοντέλο, έστειλε τα δικά της μηνύματα αγάπης και δύναμης.

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Η νόσος του Lyme, αλλιώς αποκαλούμενη Βορρελίωση, προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi που μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του τσιμπήματος από το τσιμπούρι Ixodes ricinus. Εάν η νόσος διαγνωστεί στα πρώτα στάδια, τότε μπορεί να θεραπευτεί οριστικά με αντιβιοτικά. Η μη έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο βαριά μορφή της νόσου, η οποία είναι δύσκολο να θεραπευτεί. Κύρια ένδειξη αποτελεί το δερματικό εξάνθημα και συμπτώματα όπως κόπωση, πονοκέφαλος και πόνος στους μύες και τις αρθρώσεις.

Η ίδια παλεύει χρόνια με τη νόσο και το έχει κάνει γνωστό από την ηλικία των 19 ετών. «Έχω περάσει αρκετές καταρρεύσεις και εξουθένωση για να ξέρω το εξής: αν δουλέψεις αρκετά σκληρά με τον εαυτό σου, περνώντας χρόνο μόνος σου για να καταλάβεις τα τραύματά σου, τις χαρές και τη ρουτίνα σου, θα είσαι πάντα σε θέση να καταλάβεις ή να μάθεις περισσότερα για τον πόνο σου και πώς να τον χειριστείς», είχε γράψει η ίδια σε ανάρτησή της.