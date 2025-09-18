Δύο ουκρανικά drones επιτέθηκαν στο συγκρότημα επεξεργασίας πετρελαίου και πετροχημικών της Gazprom Neftekhim Salavat, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής Ράντι Χαμπίροφ στο κανάλι του στο Telegram σήμερα, Πέμπτη.

BREAKING: Ukrainian long-range suicide drones have struck Gazprom’s Neftekhim Salavat petrochemical complex in Salavat in the Bashkortostan region of Russia. It’s located more 1300 km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/2hzQUs127T — Visegrád 24 (@visegrad24) September 18, 2025

«Αξιολογούμε την έκταση της ζημιάς. Αυτή τη στιγμή σβήνουμε την πυρκαγιά. Ολες οι υπηρεσίες (εκτάκτου ανάγκης) βρίσκονται επί τόπου», είπε.

Είπε ακόμη ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του συγκροτήματος άνοιξαν πυρ εναντίον των drones.

Παράλληλα ο Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, περιφερειακός διοικητής του Μπέλγκοροντ, που είναι στη νότια Ρωσία, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα ότι οι Ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις επιτέθηκαν σε οικισμούς στην περιοχή χρησιμοποιώντας περισσότερα από 110 drones τις τελευταίες 24 ώρες.

«Στην πόλη Σεμπεκίνο, μια επίθεση με drone σε ένα όχημα είχε ως αποτέλεσμα έναν θάνατο και έναν ακόμη τραυματισμό. Ο τραυματίας νοσηλεύτηκε στο περιφερειακό κλινικό νοσοκομείο», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.