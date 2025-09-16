Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι, στη διάρκεια του μήνα, η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 3.500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και σχεδόν 190 πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων. Πρόκειται για εντατικοποίηση των αεροπορικών επιθέσεων, που ενισχύει τις ανησυχίες για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι “υπήρξαν επίσης προκλήσεις κατά των εταίρων μας”, αναδεικνύοντας τη διευρυμένη απειλή που αντιμετωπίζουν όχι μόνο η Ουκρανία, αλλά και οι χώρες που τη στηρίζουν.

Έκκληση για ενίσχυση της διεθνούς άμυνας

Ο Ζελένσκι τόνισε στην ίδια ανάρτηση πως τα περιστατικά συνιστούν “ακριβώς το είδος της αεροπορικής τρομοκρατίας για την οποία η Ουκρανία ζητεί κοινή άμυνα”. Υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεργασία έτσι ώστε κανένα κράτος να μην χρειαστεί να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη άμεσα ή να νιώσει τη ρωσική πίεση στα σύνορά του. Το μήνυμά του απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα, με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ανάσχεση της επιθετικότητας της Μόσχας.