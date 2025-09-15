Ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια της Ρωσίας, στην πόλη Κιρίσι στα βορειοανατολικά της χώρας, αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία μίας από τις βασικές του μονάδες παραγωγής, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικό drone το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δύο πηγές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, με στόχο την αποδυνάμωση της στρατιωτικής της ισχύος, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στόχος της επίθεσης ήταν η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, ένα από τα δύο μεγαλύτερα διυλιστήρια στη ρωσική επικράτεια.

At night, the sanctions (the ones that really work) struck Russia’s second-largest oil refinery – Kirishinefteorgsintez, with a capacity of 20 million tons per year. Executed by the USF @14reg_army together with SOF. Gasoline is becoming a scarce liquid, while gas and oil turn… pic.twitter.com/k04VCRQo5T — 414 Magyar’s Birds (@414magyarbirds) September 14, 2025

Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, ανέφερε πως τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιοχή Κιρίσι και πως η φωτιά που προκλήθηκε από τα θραύσματα τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η εταιρεία Surgutneftegaz δεν προχώρησε σε επίσημη δήλωση σχετικά με το περιστατικό. Δύο ανεξάρτητες πηγές, υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης, επιβεβαίωσαν ότι μετά την πυρκαγιά η μονάδα στο διυλιστήριο σταμάτησε τη λειτουργία της.

Η μονάδα αυτή καλύπτει περίπου το 40% της συνολικής επεξεργαστικής δυναμικότητας του διυλιστηρίου, που φτάνει τα 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως ή περίπου 400.000 βαρέλια ημερησίως. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρξαν ζημιές σε έναν φούρνο και επιπλέον εξοπλισμό, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης ενδέχεται να διαρκέσουν έως και έναν μήνα. Ωστόσο, προγραμματίζεται αύξηση της παραγωγής στις υπόλοιπες λειτουργικές μονάδες του διυλιστηρίου κατά έως 20%, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες.

The 14th regiment of unmanned forces attacked Kirishinefteorgsintez (KINEF, Kirishi Petroleum Organic Synthesis) – a large oil refinery in the Leningrad region, the city of Kirishi. The photos published by local residents show a fire at the facility. pic.twitter.com/W9VSuEe2Sn — big ben (@alternative_war) September 14, 2025

Το 2024, το διυλιστήριο είχε επεξεργαστεί περίπου 17,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, που αντιστοιχούν σε 6,6% του συνόλου της ρωσικής παραγωγής διυλισμένων προϊόντων. Η ετήσια παραγωγή του περιλαμβάνει περίπου 2 εκατ. τόνους βενζίνης, 7,1 εκατ. τόνους ντίζελ, 6,1 εκατ. τόνους μαζούτ και 600.000 τόνους ασφάλτου.