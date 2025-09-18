Το μεγάλο αφεντικό της Meta (Facebook), ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, παρουσίασε τα νέα έξυπνα γυαλιά της εταιρείας με στόχο να αντικαταστήσουν εν μέρει ακόμη και λειτουργίες κινητών τηλεφώνων (smartphones).

Η νέα γενιάς φορητή συσκευή της εταιρείας με τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ουσιαστικά ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά με μικροσκοπική οθόνη μέσα στον φακό. Με αυτά ο Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει το ευρύτερο όραμα του για έξυπνα γυαλιά τα οποία ελπίζει ότι μια μέρα θα αντικαταστήσουν τα iPhone της Apple και τα τηλέφωνα Android της Google τις μόνες πλήρως φορητές συσκευές διασύνδεσης χρηστών με ισχυρή υπολογιστική ισχύ.

Τα γυαλιά με την ονομασία Meta Ray-Bans Display αποτελούν τη φιλοδοξία της εταιρείας να κινηθεί η τεχνολογία προς ένα μέλλον όπου οι χρήστες θα περνούν λιγότερο χρόνο κοιτάζοντας την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου, σχολίαζε το CNN. Ουσιαστικά με αυτά θα μπορεί κανείς μεταξύ άλλων να βλέπει και μηνύματα, φωτογραφίες και άλλο διαδικτυακό περιεχόμενο. Ατού της τεχνολογίας, όπως την παρουσίασε η Meta και ο Ζάκερμπεργκ, είναι ότι τα γυαλιά αυτά δεν διαφέρουν σημαντικά από συνηθισμένα γυαλιά οράσεως ή ηλίου. Επιπλέον με την εν λόγω συσκευή οι χρήστες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Η τιμή τους στις ΗΠΑ όταν θα κυκλοφορήσουν στα τέλη του μήνα έχει καθοριστεί στα 799 δολάρια. Τα γυαλιά της Meta διαθέτουν έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης σε έναν από τους φακούς. Διαθέτουν επίσης κάμερα 12 megapixel.

Μεγάλο στοίχημα

Πρόκειται για νέα συσκευή που αποτελεί επιπλέον ποντάρισμα στο μεγάλο στοίχημα που κάνει αυτό το διάστημα ο Ζάκερμπεργκ σε αυτό που ονομάζει «υπερνοημοσύνη». Μένει τώρα να φανεί εάν τα πρώτα έξυπνα γυαλιά της Meta με ενσωματωμένη οθόνη θα καταφέρουν να αντικαταστήσουν λειτουργίες από smartphones, όπως ελπίζει ο ίδιος.

Ο Ζάκερμπεργκ παρουσίασε ο ίδιος τη νέα συσκευή στο συνέδριο Meta Connect, αναφέροντας ότι «τα Meta Ray-Ban Display» θα παρουσιάζουν μηνύματα κειμένου, βιντεοκλήσεις και θα δίνουν απαντήσεις από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

«Τα γυαλιά είναι ο μόνος παράγοντας μορφής όπου μπορείτε να τα αφήσετε να βλέπουν αυτό που βλέπετε, να ακούνε αυτό που ακούτε, να σας μιλάνε όλη την ημέρα και πολύ σύντομα να δημιουργούν ό,τι (διεπαφή χρήστη) χρειάζεστε ακριβώς στο πεδίο όρασής σας, σε πραγματικό χρόνο», ανέφερε ο Ζάκερμπεργκ.

Τα γυαλιά θα ελέγχονται από ένα βραχιόλι που ανιχνεύει μικρές κινήσεις των χεριών. Ο Ζάκερμπεργκ το περιέγραψε ως «την πρώτη mainstream νευρωνική διεπαφή στον κόσμο».

Οι προκλήσεις της Meta

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε καθώς η εταιρεία που ελέγχει μεταξύ άλλων τα Facebook, Instagram και WhatsApp αντιμετωπίζει συνεχώς αυξανόμενη εποπτεία σχετικά με τον αντίκτυπο των προϊόντων του, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Το στοίχημα με τα νέα γυαλιά έρχεται μετά την προσπάθειά του το 2021 να δημιουργήσει ένα «μετασύμπαν» (metaverse) γεμάτο avatar, στα πλαίσια του οποίου μετονόμασε την εταιρεία από Facebook σε Meta. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια έχει παρεμποδιστεί από τεχνικές δυσκολίες και δισταγμό από τους καταναλωτές. Με τη νέα κίνηση ο Ζάκερμπεργκ κάνει ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να αποκτήσει ηγετική θέση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτές του κλάδου έλεγαν στο BBC ότι τα έξυπνα αυτά γυαλιά είναι πιθανό να είναι πιο επιτυχημένα από το έργο metaverse πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας – τη δημιουργία εικονικών κόσμων για τη διασύνδεση χρηστών σε ψηφιακά περιβάλλοντα.