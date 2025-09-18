Άλλη μια νύχτα βίαιων επεισοδίων μεταξύ μεταναστών εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας των εκατοντάδων μεταναστών στην Αγυιά Χανίων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, υπήρξαν μάλιστα και τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για δύο Αιγύπτιους, που συνεπλάκησαν με άλλους μετανάστες κάτω από τις γνωστές ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Οι μετανάστες ζητούν επίμονα να φύγουν από την Αγυιά και αυτός ήταν ο λόγος που ξεσηκώθηκαν και πάλι.

Σημειώνεται, ότι επεισόδια είχαμε στον ίδιο χώρο τόσο το βράδυ της Τρίτης, όσο και την Τετάρτη.