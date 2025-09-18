Από το φθινόπωρο ξεκινά ξανά το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα που προσφέρει επιχορήγηση 17.500 ευρώ σε περισσότερους από 2.100 νέους έως 29 ετών, με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) συνοδευόμενη από επιχειρηματικό σχέδιο. Η αξιολόγηση γίνεται από τη ΔΥΠΑ, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, να έχουν ολοκληρώσει ατομικό σχέδιο δράσης και να πληρούν τις νομικές προϋποθέσεις διαμονής στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις και η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τη μορφή της επιχείρησής τους, όπως ατομική επιχείρηση, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΕΠΕ, ΙΚΕ ή συνεταιρισμό εργαζομένων (άρθρο 24 ν. 4430/2016). Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν συσταθεί από πρώην ανέργους.

Το ποσό και η καταβολή

Η χρηματοδότηση ύψους 17.500 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

5.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας

6.000 ευρώ μετά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας

6.000 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας

Η διάρκεια της ενίσχυσης ορίζεται σε 12 μήνες, με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

Από τους προηγούμενους κύκλους, σχεδόν 10.000 νέοι ξεκίνησαν τις δικές τους επιχειρήσεις, από καφέ και φροντιστήρια μέχρι καινοτόμες start-ups, όπως πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων που εντάχθηκαν στο Elevate Greece.

Η νέα προκήρυξη δίνει προτεραιότητα στη συμμετοχή γυναικών, που αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθώς και σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως η Δυτική Μακεδονία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για νέες πρωτοβουλίες και ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα.