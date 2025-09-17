Νέα επαγγελματική ευκαιρία στο εξωτερικό μέσω της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) για όσους δραστηριοποιούνται στον τεχνικό κλάδο και αναζητούν εργασία στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, ζητείται υδραυλικός (άνδρας ή γυναίκα, χωρίς περιορισμό φύλου) για εργασία στην πόλη Λιντς, στην Αυστρία.

Η ετήσια αμοιβή για τη θέση ξεκινά από 40.500 ευρώ, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν να εργαστούν σε ένα σταθερό και οργανωμένο περιβάλλον στο εξωτερικό.

Αναλυτικά η θέση

Εξειδικευμένος εργάτης για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, νερού και θέρμανσης σε νέες οικιστικές κατασκευές – με δυνατότητα προαγωγής σε εργοδηγό

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως τεχνικός εγκαταστάσεων και κτιρίων

Αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας

Άριστες γνώσεις γερμανικής γλώσσας, τουλάχιστον B1 – εάν είναι απαραίτητο, διαθέσιμη υποστήριξη λόγω της γλωσσικής ποικιλομορφίας εντός της εταιρείας, π.χ. στα σλοβακικά, ουγγρικά, κροατικά, βοσνιακά κ.λπ.

Ανεξάρτητος, ακριβής και ευσυνείδητος τρόπος

εργαζόμενος

Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β

Ώρες Εργασίας: 38,5 ώρες

Τόπος εργασίας: Λιντς, Άνω Αυστρία

Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

Μισθός: Από 40.500,00 € /έτος: Η πληρωμή βασίζεται στη συλλογική σύμβαση για τον κλάδο σιδήρου και μετάλλου στην Αυστρία, με την επιφύλαξη σημαντικής υπερπληρωμής (ανάλογα με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία).

Άλλες πληροφορίες

Ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον σε μια πολύ σταθερή και επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση

Αφοσιωμένοι και φιλόδοξοι συνάδελφοι που θα σας καλωσορίσουν θερμά

Κοινωνικά οφέλη όπως προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας, συνταξιοδοτικά προγράμματα και εκδηλώσεις για τους εργαζομένους

Ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω στοχευμένης κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης

Η διαμονή παρέχεται από τον εργοδότη για τον πρώτο μήνα, μέρος του κόστους πρέπει να καλύπτεται από τον εργαζόμενο.

Υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλης στέγασης, είτε πρόκειται για διαμέρισμα, κοινόχρηστο διαμέρισμα είτε για προσωρινή λύση.

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με οργανωτικά θέματα.

Πώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι;

Παρακαλούμε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (κατά προτίμηση σε μορφή Europass) και μια συνοδευτική επιστολή μέσω email στη διεύθυνση eures.oberoesterreich@ams.at.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει την υπηκοότητά σας και διευκρινίστε τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση ( στην προκειμένη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναφοράς θέσης εργασίας 37 ). Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σύμβουλος EURES Petra Rosenstingl

Τηλ.: +43 (0) 50 904 400 418

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eures.oberoesterreich@ams.at

Ιστότοπος: https://ams.at/su/ii