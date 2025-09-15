Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για εργαζόμενους στην πληροφορική, που θα υλοποιήσει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ρέντη της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ», συνολικής διάρκειας 160 ωρών, έχει στόχο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι θα μάθουν να χειρίζονται εργαλεία γραφείου, να αξιοποιούν το διαδίκτυο, να οργανώνουν και να παρουσιάζουν δεδομένα με σύγχρονα μέσα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 350 μέλη του Σωματείου Εργαζομένων «Η Τρίαινα», ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων-πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ». Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Google G Suite, προσφέροντας ευελιξία και διαδραστικά εργαλεία μάθησης.

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα αποκτήσουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ρέντη της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ τονίζει ότι η επαγγελματική κατάρτιση συμβάλλει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και στην επανειδίκευση (reskilling) του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.