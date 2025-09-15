Το χρηματικό ποσό των 74.662.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 88.722 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του οι πληρωμές θα γίνουν εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

στις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,

θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε για παροχές του ΟΑΕΕ, στις 19 Σεπτεμβρίου , θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

, θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε για παροχές σε χρήμα και από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: