Αναρτήθηκαν σήμερα στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2025. Το πρόγραμμα αυτό αφορά χιλιάδες πολίτες που επιθυμούν να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία στήριξης της βιβλιοαγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μέσα σε αυτό το διάστημα, θα χορηγηθούν συνολικά 150.000 επιταγές, με την αξία της καθεμίας να ανέρχεται στα 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 3,75 εκατομμύρια ευρώ.

Ήδη, στη λίστα των παρόχων εντάσσονται 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραμένει ανοιχτή για επαγγελματίες του κλάδου.

Τι προσφέρει η επιταγή βιβλίων 2025

Η ηλεκτρονική επιταγή αποδίδεται στους δικαιούχους με τη μορφή ενός μοναδικού κωδικού αριθμού. Μέσω αυτής, οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές βιβλίων από τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους που αποτελούν μέλη του μητρώου παρόχων. Εξαιρούνται ωστόσο τα σχολικά βιβλία όλων των βαθμίδων, καθώς αυτά διανέμονται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και άλλους δημόσιους φορείς.

Οι πολίτες που θα λάβουν την επιταγή επωφελούνται επιπλέον από έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των τιμών όλων των βιβλίων, με εξαίρεση τη βιβλιογραφία σε ξένες γλώσσες (ξενόγλωσσα βιβλία).