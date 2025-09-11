Χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες δικτύωσης θα περιμένουν τους επισκέπτες στις φετινές «Ημέρες Καριέρας» που οργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00 στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 100 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας προσφέροντας περισσότερες από 3.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν το παρόν τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-septembrios-2025.

Άμεση Επαφή με Εργοδότες – Ευκαιρίες Συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η εκδήλωση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ενημέρωση σχετικά με τις δεξιότητες που είναι σήμερα σε αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε πολλαπλές συνεντεύξεις εργασίας επιτόπου, συστήνεται στους υποψηφίους να προσέλθουν με αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού τους σημειώματος.

Πρόσβαση σε Πληροφορίες και Υποστήριξη

Η αναλυτική λίστα με όλες τις διαθέσιμες θέσεις, τις αντίστοιχες ειδικότητες και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας: www.dypa.gov.gr.

Επιπλέον, περαιτέρω στοιχεία για τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/memme.