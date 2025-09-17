Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας «άνευ προηγουμένου πολιτικής κρίσης» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

«Νομίζω ότι σε στιγμές σαν κι αυτή, όταν οι εντάσεις είναι υψηλές, τότε μέρος της δουλειάς του προέδρου είναι να ενώνει τους ανθρώπους», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νηφαλιότητας και της ενότητας στον δημόσιο διάλογο. Αν και ανέφερε πως διαφωνούσε με πολλές απόψεις του Κερκ, χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτή και τραγωδία».

Ο Ομπάμα τόνισε την ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας του λόγου: «Πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα των άλλων ανθρώπων να λένε πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ριζικά».

Επίσης ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τη μαζική δολοφονία του 2015 σε εκκλησία Αφροαμερικανών στη Νότια Καρολίνα, την οποία διέπραξε λευκός ρατσιστής, για να επιτεθεί στους πολιτικούς του αντιπάλους. Παράλληλα, υπενθύμισε πως, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους είχε φροντίσει να ξεκαθαρίσει ότι «δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με το Ισλάμ».

Τέλος, ο Ομπάμα προειδοποίησε για τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην πολιτική σήμερα: «Όταν ακούω όχι μόνο τον νυν πρόεδρό μας αλλά και τους βοηθούς του, να αποκαλούν τους πολιτικούς αντιπάλους ‘παράσιτα’, εχθρούς που πρέπει να στοχοποιηθούν αυτό φανερώνει ένα ευρύτερο  πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και κάτι  το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους.»
Με πληροφορίες από BBC

Τελευταία Νέα