Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας «άνευ προηγουμένου πολιτικής κρίσης» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

«Νομίζω ότι σε στιγμές σαν κι αυτή, όταν οι εντάσεις είναι υψηλές, τότε μέρος της δουλειάς του προέδρου είναι να ενώνει τους ανθρώπους», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νηφαλιότητας και της ενότητας στον δημόσιο διάλογο. Αν και ανέφερε πως διαφωνούσε με πολλές απόψεις του Κερκ, χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτή και τραγωδία».

Ο Ομπάμα τόνισε την ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας του λόγου: «Πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα των άλλων ανθρώπων να λένε πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ριζικά».