Σε προσπάθειες να μετριάσει τις συνέπειες από την εφοδο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών στη Τζόρτζια, προχωρά η αμερικανική κυβέρνηση, μετά από τη σύλληψη εκατοντάδων εργαζομένων και την πρόκληση έντονης αντίδρασης από τη Νότια Κορέα έναν εκ των σημαντικότερων συμμάχων των ΗΠΑ και βασικό επενδυτή στον κλάδο της τεχνολογίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της Hyundai και της LG Energy Solution, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 475 εργαζομένων για παραμονή χωρίς νόμιμα έγγραφα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη απελαθεί. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική επιχείρηση της ICE στην ιστορία του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ, εν όψει των επερχόμενων εκλογών.

Αντιμέτωπος με τη διεθνή κατακραυγή και τις ανησυχίες για το επενδυτικό κλίμα, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ έσπευσε μέσω του Truth Social να διαβεβαιώσει ότι οι ξένοι εργαζόμενοι είναι «καλοδεχούμενοι», υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το νόμιμο πλαίσιο και επιστρέφουν στις χώρες τους μετά το πέρας της αποστολής τους. «Δεν θέλω να τρομάξω ή να αποθαρρύνω τις ξένες επενδύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης Κρίστοφερ Λαντάου εξέφρασε τη λύπη της Ουάσιγκτον για το περιστατικό σε διπλωματική συνάντηση με Κορεάτες αξιωματούχους, δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια για την επανείσοδο των εργαζομένων στις ΗΠΑ. Επιπλέον, ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής «ομάδας εργασίας για θέματα βίζας», σε συνεργασία με τη Σεούλ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας διεξάγει παράλληλα έρευνα για πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε Μιουνγκ, προειδοποίησε ότι παρόμοια περιστατικά ενδέχεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για μελλοντικές επενδύσεις στην αμερικανική αγορά.

Ήδη, η LG Energy Solution ανακοίνωσε καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της στη Τζόρτζια έως το 2026, αν και επισήμως απέδωσε την απόφαση σε «εξωτερικούς παράγοντες» και όχι στο συμβάν με την ICE. Πάντως, ειδικοί εκτιμούν ότι η έφοδος έχει δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας για τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι γίγαντες της κορεατικής τεχνολογίας, όπως οι Samsung Electronics και SK Hynix, έχουν ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε εγκαταστάσεις επί αμερικανικού εδάφους, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη διμερή οικονομική συνεργασία.